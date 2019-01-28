Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Malatyaspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı naklen yayınlanacak.
28 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı 28 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN... SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?
18. haftanın sonuçları
Akhisarspor 1-3 Beşiktaş
Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe
BB Erzurumspor 1-2 Atiker Konyaspor
Antalyaspor 0-0 Kayserispor
Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü
Alanyaspor 2-0 Sivasspor
Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir
Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
Kasımpaşa 0-1 Çaykur Rizespor SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
25.01.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
26.01.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1-1 BURSASPOR
26.01.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. 0-1 GALATASARAY A.Ş.
27.01.2019 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3-1 AKHİSARSPOR
27.01.2019 16:00 ATİKER KONYASPOR 2-0 ANTALYASPOR A.Ş.
27.01.2019 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1-1 TRABZONSPOR A.Ş.
28.01.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.
28.01.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR
28.01.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...