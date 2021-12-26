Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı İZLE (bein sports izle linki)

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Sporx'in maç önü, maç sırası ve sonrasında tüm detaylarını vereceği mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak. İki takım arasındaki maçın VAR hakemi ise Arda Kardeşler.



5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.



