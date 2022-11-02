Fenerbahçe yeni Kim'i buldu!

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bir yandan şampiyonluğa odaklanırken bir yandan da gelecek sezonların planlamasını yapıyor. Sezon başında Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'yi 18.5 milyon Euro'ya Napoli'ye satan Sarı-Lacivertliler, gözünü yeniden Uzakdoğu'ya çevirdi.



3 milyon Euro'ya transfer ettiği Kim Min Jae'den 15.5 milyon Euro kar elde eden Fenerbahçe, Güney Kore pazarında kalıcı olmak istiyor. Bu yüzden de Güney Kore futbolu özel olarak inceleniyor. Fenerbahçe bu iş için 3 scout görevlendirdi.



Sarı Kanarya'nın hedefindeki ilk isim ise FC Seoul forması giyen Ju-Sung Kim. 21 yaşındaki stoperi adım adım izleyen Fenerbahçe, genç ismi transfer ederek kadrosuna yeni bir yıldız adayı daha katmak istiyor. Güney Kore futbolunun gelecekte en önemli yıldızlarından biri olması beklenen Kim, bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi.



500 bin Euro piyasa değeri olan genç yıldız bin 258 dakika sahada kaldı. Ju-Sung Kim'i potansiyeli nedeniyle transfer listesine ekleyen Fenerbahçe, tıpkı Kim Min Jae'de olduğu gibi oyuncuyu yüksek bedellerle satarak önemli bir gelirin sahibi olmayı planlıyor.



TOP TEKNİĞİ ÇOK İYİ



21 yaşında ve 1.88 boyunda olan Ju Sung Kim, stoper olmasına karşın ayaklarına hakim bir oyuncu. Bu özellikleriyle de zaman zaman ön libero mevkiinde de şans bulabiliyor.



