Fenerbahçe'de transfer harekatı birçok koldan sürdürülüyor. Sarı-lacivertlilerin bir gözü de Dünya Kupası'nda...Gruptan çıkan ve Son 16 turunda İngiltere ile eşleşen Kolombiya'dan Yerry Mina için idarecilerin Rusya'ya gittiği belirtilmişti. Sarılacivertli kafilenin tek hedefinin 23 yaşındaki stoper olmadığı da ortaya çıktı.Yerry Mina için başkan Ali Koç'un güçlü bağları olduğu Barcelona ile temasta olan yöneticiler, Rusya'da futbolcunun menajeriyle de görüştüler. Genç savunmacının Kanarya'yı kabul etmesi halinde Barcelona ile kiralık formülü üzerinden anlaşma yapılacak.Sarı-lacivertli idarecilerin, Mina için gittikleri Rusya'da önlerine düşen fırsat transferini de değerlendirdikleri öğrenildi. Geçmişte de defalarca Fenerbahçe'nin gündemine gelen Kolombiya kalecisi David Ospina'da umut doğdu.Arsenal'in tecrübeli eldiveni Petr Cech'in Napoli ile görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. İngiliz ekibi 25 milyon euro'ya Leno'yu kadrosuna katmıştı. Böylece 1 yıl kontratı kalan Ospina 3. kaleci durumuna düştü. FBahçe, Arsenal ile resmi görüşmeleri başlatma kararı aldı. Ospina ile Tigres de ilgileniyor.Kanarya'nın transferdeki gözdelerinden olan Yerry Mina, Dünya Kupası'nda attığı 2 golle birçok dev kulübün dikkatini çekmiş durumda. Bunların başında da Liverpool geliyor. İngiliz ekibinin hocası Jürgen Klopp da onu takımında istiyor.