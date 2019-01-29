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Fenerbahçe yeni golcüsünü Portekiz'den getiriyor!

Fenerbahçe, Benfica forması giyen Nicolas Castillo transferinde imza aşamasına geldi.

Fenerbahçe yeni golcüsünü Portekiz'den getiriyor!
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29 Ocak 2019 01:35
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'ın ardından üçüncü transferini bitirmeye çok yakın. Fenerbahçe, yeni golcüsünü Portekiz ekibi Benfica'dan getiriyor.

NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Benfica forması giyen Nicolas Castillo ile imza aşamasına geldi.

Nicolas Castillo'nun yeterince forma şansı bulamadığı için Benfica'nın hocası Bruno Lage ile yaptığı görüşmede takım ayrılmak istediğini bildirmişti.

Nicolas Castillo bu sezon oynadığı 11 maçta 270 dakika süre aldı ve gol atamadı. 7.9 milyon Euro'ya UNAM Pumas'tan transfer edilen 25 yaşındaki Şilili, 2017/18 sezonunda oynadığı 32 maçta 18 gol atıp 4 asist yapmıştı.

 

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