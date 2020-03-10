Fenerbahçe Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ercan Görevinden Ayrıldı

​Fenerbahçe Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ercan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün bir Fenerbahçe taraftarına verdiği yanıtta sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrıldığını belirtti.

10 Mart 2020 16:47
Fenerbahçe Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ercan Görevinden Ayrıldı
Fenerbahçe Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ercan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün bir Fenerbahçe taraftarına verdiği yanıtta sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrıldığını belirtti.
Ercan konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:



Esra Nazlı Ercan Kimdir? 

Esra Nazlı Ercan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Matematik Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine yaptı. 1994 yılında Şark Hayat Sigorta A.Ş'de Aktüerya ve Reasürans Departmanı'nda iş hayatına start verip Koç Allianz Sigorta'da Reasürans Departmanı'nda ve Bilgi Teknojileri Departmanı'nda yöneticilik yaptı. 2008 senesi itibariyle Allianz Sigorta'da Compliance Departmanı'nda Data Privacy Officer olarak görev aldı. Harvard akreditasyonlu TESOL sertifikasını almasının ardından eğitim alanına yöneldi. 2010 yılında ise Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Komitesi'nde görev yaptı.

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta G.Saray derbisi için prim rakamı belli oldu Beşiktaş

Beşiktaş'ta G.Saray derbisi için prim rakamı belli oldu
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisine özel prim Galatasaray

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisine özel prim
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım kararı! Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım kararı!
Bugün spor gündeminde neler var? Futbol

Bugün spor gündeminde neler var?
Fenerbahçe'de 1 milyon üye yük oldu! Fenerbahçe

Fenerbahçe'de 1 milyon üye yük oldu!
Bilyoner ile maç önü: Denizlispor - Gençlerbirliği Denizlispor

Bilyoner ile maç önü: Denizlispor - Gençlerbirliği
Sala'nın düşen uçağı ile ilgili kahreden ayrıntı İngiltere Ligi

Sala'nın düşen uçağı ile ilgili kahreden ayrıntı
Konyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'leri Fenerbahçe

Konyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'leri
Arteta ile el sıkışan Moyes kendisini tecrit etti İngiltere Ligi

Arteta ile el sıkışan Moyes kendisini tecrit etti
Daha fazla göster
1

Konyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'leri
2

Ankaragücü'nden kümede kalma yolunda kritik zafer
3

Beşiktaş'tan açıklama: "Bizi şampiyon ilan edin!"
4

Kasımpaşa bir başta bir sonda attı, Göztepe'yi devirdi!
5

Ronaldinho'nun serbest kalma talebi reddedildi
6

Sala'nın düşen uçağı ile ilgili kahreden ayrıntı
7

Trabzonsporlu'da eski koronavirüs çıktı
8

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ertelendi
9

Arteta ile el sıkışan Moyes kendisini tecrit etti
10

Slaven Bilic, İngiltere'de ayın en iyisi oldu
yukarı ok