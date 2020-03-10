Fenerbahçe Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ercan Görevinden Ayrıldı

Fenerbahçe Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ercan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün bir Fenerbahçe taraftarına verdiği yanıtta sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrıldığını belirtti.Ercan konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:Esra Nazlı Ercan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Matematik Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine yaptı. 1994 yılında Şark Hayat Sigorta A.Ş'de Aktüerya ve Reasürans Departmanı'nda iş hayatına start verip Koç Allianz Sigorta'da Reasürans Departmanı'nda ve Bilgi Teknojileri Departmanı'nda yöneticilik yaptı. 2008 senesi itibariyle Allianz Sigorta'da Compliance Departmanı'nda Data Privacy Officer olarak görev aldı. Harvard akreditasyonlu TESOL sertifikasını almasının ardından eğitim alanına yöneldi. 2010 yılında ise Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Komitesi'nde görev yaptı.