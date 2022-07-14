Fenerbahçe, yedek kalecisini buldu

Fenerbahçe, Berke Özer'in ayrılığı sonrası bir türlü kaleci transferi yapamadı.
SON KARAR GÖKHAN AKKAN
Ertuğrul Taşkıran için Kasımpaşa'nın 1.5 milyon eurodan aşağı inmemesi nedeniyle alternatif isimlere yönelen yönetim, Rizesporlu Gökhan Akkan'da karar kıldı. Karadeniz ekibi Süper Lig'den düşmüştü.
1 YIL KİRALIK
Fenerbahçe, Gökhan'ı satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralamayı planlıyor. Mavi-Yeşilliler, Süper Lig'e dönerse 27 yaşındaki file bekçisini geri alabilecek. Rize, 1. Lig'de kalması halinde ise Fenerbahçe satın alma opsiyonunu kullanabilir.
Gökhan Akkan, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta kalesinde 54 gol gördü.
SON KARAR GÖKHAN AKKAN
Ertuğrul Taşkıran için Kasımpaşa'nın 1.5 milyon eurodan aşağı inmemesi nedeniyle alternatif isimlere yönelen yönetim, Rizesporlu Gökhan Akkan'da karar kıldı. Karadeniz ekibi Süper Lig'den düşmüştü.
1 YIL KİRALIK
Fenerbahçe, Gökhan'ı satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralamayı planlıyor. Mavi-Yeşilliler, Süper Lig'e dönerse 27 yaşındaki file bekçisini geri alabilecek. Rize, 1. Lig'de kalması halinde ise Fenerbahçe satın alma opsiyonunu kullanabilir.
Gökhan Akkan, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta kalesinde 54 gol gördü.
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