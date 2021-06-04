Fenerbahçe'ye Zajc için 3 milyon euro teklif

Serie A ekibi Genoa'nın, Fenerbahçe'den kiraladıkları Miha Zajc'ın bonservisini almak için 3 milyon euro önerdiği kaydedildi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Zajc için 3 milyon euro teklif
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04 Haziran 2021 20:56
Genoa, Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc'ın bonservisini almak istiyor.

NTV'nin haberine göre Serie A temsilcisi bu transfer için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro resmi teklif yaptı ve yönetimin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Genoa, geçtiğimiz sezon Sloven orta saha oyuncusunu 500 bin Euro bedel ile kiralamıştı.

Miha Zajc, geçen sezon Genoa forması ile 31 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



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