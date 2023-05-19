Fenerbahçe'ye Zaha için dev rakipler!

Fenerbahçe, menajerini İstanbul'a getirdiği Wilfried Zaha için önemli takımlarla karşı karşıya geldi.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, ekonomik olarak zor günlerden geçen Barcelona, sözleşmesi bitecek oyunculara yöneldi. Katalan ekibinin, listesindeki isimlerden birinin de Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek Zaha olduğu kaydedildi.
ÖNEMLİ EKİPLER DEVREDE
30 yaşındaki oyuncuya ayrıca Juventus, Arsenal ve Chelsea gibi takımların da ilgisinin olduğu aktarıldı.
MARSILYA'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME
The Guardian ise, Fransız ekibi Marsilya'nın, Fildişili futbolcuya 2 yıllık sözleşme önereceğini yazdı.
Palace'ın da Zaha'ya yeni sözleşme teklif ettiği ve oyuncudan yanıt beklediği belirtildi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Roy Hodgson da, Zaha ile yeni sözleşme için görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.
MENAJERİ TRABZONSPOR MAÇINI İZLEDİ
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Zaha için menajeri, transfer görüşmesi yapmak adına İstanbul'a gelmiş ve Kadıköy'deki Trabzonspor maçını locadan takip etmişti.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, ekonomik olarak zor günlerden geçen Barcelona, sözleşmesi bitecek oyunculara yöneldi. Katalan ekibinin, listesindeki isimlerden birinin de Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek Zaha olduğu kaydedildi.
ÖNEMLİ EKİPLER DEVREDE
30 yaşındaki oyuncuya ayrıca Juventus, Arsenal ve Chelsea gibi takımların da ilgisinin olduğu aktarıldı.
MARSILYA'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME
The Guardian ise, Fransız ekibi Marsilya'nın, Fildişili futbolcuya 2 yıllık sözleşme önereceğini yazdı.
Palace'ın da Zaha'ya yeni sözleşme teklif ettiği ve oyuncudan yanıt beklediği belirtildi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Roy Hodgson da, Zaha ile yeni sözleşme için görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.
MENAJERİ TRABZONSPOR MAÇINI İZLEDİ
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Zaha için menajeri, transfer görüşmesi yapmak adına İstanbul'a gelmiş ve Kadıköy'deki Trabzonspor maçını locadan takip etmişti.