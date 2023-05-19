Fenerbahçe'ye Zaha için dev rakipler!

Barcelona, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Wilfried Zaha ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin menajerini İstanbul'a getirdiği 30 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler olarak Marsilya, Juventus, Arsenal ve Chelsea de gösterildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Zaha için dev rakipler!
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19 Mayıs 2023 19:37
Fenerbahçe, menajerini İstanbul'a getirdiği Wilfried Zaha için önemli takımlarla karşı karşıya geldi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, ekonomik olarak zor günlerden geçen Barcelona, sözleşmesi bitecek oyunculara yöneldi. Katalan ekibinin, listesindeki isimlerden birinin de Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek Zaha olduğu kaydedildi.

ÖNEMLİ EKİPLER DEVREDE

30 yaşındaki oyuncuya ayrıca Juventus, Arsenal ve Chelsea gibi takımların da ilgisinin olduğu aktarıldı.

MARSILYA'DAN 2 YILLIK SÖZLEŞME

The Guardian ise, Fransız ekibi Marsilya'nın, Fildişili futbolcuya 2 yıllık sözleşme önereceğini yazdı.

Palace'ın da Zaha'ya yeni sözleşme teklif ettiği ve oyuncudan yanıt beklediği belirtildi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Roy Hodgson da, Zaha ile yeni sözleşme için görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.

MENAJERİ TRABZONSPOR MAÇINI İZLEDİ

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Zaha için menajeri, transfer görüşmesi yapmak adına İstanbul'a gelmiş ve Kadıköy'deki Trabzonspor maçını locadan takip etmişti. 

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