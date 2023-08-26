Fenerbahçe'ye yeni transfer rakibi!

Lyon, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Rade Krunic ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye yeni transfer rakibi!
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26 Ağustos 2023 16:50
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 16:53
Milan forması giyen Rade Krunic için bu kez Fransa'dan bir talip çıktı.

Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Bosnalı orta saha oyuncusu ile Fransa'dan da Lyon'un ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin ise 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni bir teklifinin olmadığı kaydedildi.

Milan'ın ise teknik direktör Stefano Pioli'nin kadrosunda görmek istediği Krunic konusunda direnmeye devam ettiği ifade edildi.

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



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