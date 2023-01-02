Fenerbahçe'ye yeni stoper: Jawad El Yamiq

12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



Fransız basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin Real Valladolid forması giyen Jawad El Yamiq ile ilgilendiği aktarıldı.



JORGE JESUS ÇOK İSTİYOR



Fenerbahçe'nin, Fas ile Dünya Kupası'nda mücadele eden 30 yaşındaki futbolcunun performansını çok beğendiği ve teknik direktör Jorge Jesus'un Faslı stoperin transferini çok istediği ifade edildi.



TÜRKİYE'DEN SAMET AKAYDIN



Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilen El Yamiq'in İspanyol temsilcisi ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.



Devre arası transfer döneminde bir stoper takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe için Türkiye'den de Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın adı geçiyor.





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