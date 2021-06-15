Fenerbahçe'ye yeni sağ bek; Aurelio Buta

Defans hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Aurelio Buta ile ilgilendiği iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcu, futbolcunun adı uzun süredir Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye yeni sağ bek; Aurelio Buta
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15 Haziran 2021 12:33
Aurélio Gabriel Ulineia Buta
Aurélio Gabriel Ulineia Buta
Antwerp
Yeni sezonda defans hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Belçika basınından Voetbalbelgie.be'nin Türk basınına dayandırdığı habere göre, sarı lacivertliler Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Aurelio Buta ile ilgileniyor. Haberde 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi. Angola asıllı Portekizli futbolcunun adı uzun süredir Beşiktaş ve Galatasaray 'la da anılıyor.

19 lig maçında oynadı

2018 yılından beri Royal Antwerp'in kadrosunda bulunan Buta, geçtiğimiz sezon Belçika ekibiyle 19 lig maçında 3 asistle oynadı.





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