Fenerbahçe'ye yeni forvet adayı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet transferi için kolları sıvadı. Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin forvet için gündemine gelen son isim ise Joshua King oldu.A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Watford ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Norveçli golcü için temaslarına devam ediyor.30 yaşındaki futbolcuya, Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig'den de ilgi olduğu aktarıldı.Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen King, geçtiğimiz sezon Watford'da sahaya çıktığı 33 maçta 5 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.