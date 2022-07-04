Fenerbahçe'ye yeni forvet adayı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet transferi için kolları sıvadı. Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin forvet için gündemine gelen son isim ise Joshua King oldu.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Watford ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Norveçli golcü için temaslarına devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcuya, Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig'den de ilgi olduğu aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen King, geçtiğimiz sezon Watford'da sahaya çıktığı 33 maçta 5 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Watford ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Norveçli golcü için temaslarına devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcuya, Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig'den de ilgi olduğu aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen King, geçtiğimiz sezon Watford'da sahaya çıktığı 33 maçta 5 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.
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