Fenerbahçe'ye yasa engeli

Stadyumun adını "Atatürk" Stadyumu olarak yenilemek için yönetim kuruluna yetki veren Fenerbahçe, sürpriz bir detay ile karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye yasa engeli
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10 Eylül 2023 10:20
Son güncelleme 10 Eylül 2023 11:41
Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda, yönetim kuruluna stadyumun adının "Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi için yetki verilmesinin ardından sürpriz bir detay ortaya çıktı.

Resmi karar için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay alması gereken Fenerbahçe, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Tesislere Ad Verme Yönetmeliği'nde" yer alan maddeler, sarı-lacivertli kulübün isteğinin gerçekleşmemesine neden olabilir.

İlgili maddeler şu şekilde;

"1- Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan, işletilen özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk'e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez.

2- Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk'e ilişkin adlar verilebilir."

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU

İlgili maddelere göre İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ismiyle bir stadyumun bulunması, Fenerbahçe'nin "Atatürk Stadyumu" hayalinin önüne geçebilir.

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