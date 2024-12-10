Fenerbahçe'ye Williams uyarısı!

Ligde ezeli rakibine mağlup olan Fenerbahçe tek hedef, Athletic Bilbao'yu devirip taraftarın yeniden gönlünü kazanmak.
Avrupa Ligi'nde çarşamba günü İspanyol kulübünü konuk edecek olan sarı-lacivertlilerin kritik maçını İspanyol gazeteci Sergio Herrero değerlendirdi.
Herrero, Fenerbahçe'nin en büyük artısının Jose Mourinho olacağına ve bu tip maçları çok iyi bildiğine dikkat çekerken şöyle devam etti: "O bu maçların ustası. Avrupa'da büyük bir tecrübeye sahip. Nasıl bir strateji ile oynayacağını bilir. İki takım da çok yetenekli. Sevilla'dan tanıdığımız En-Nesyri tehlikeli bir futbolcu. Dzeko önemli bir golcü. Tadic, Fred, Saint Maximin şüphesiz tehlikeli ve yıldız futbolcular, dikkat edilmesi gerekiyor."
Athletic Bilbao'nun baskılı ve maç boyu oyuna hükmeden yapısı olduğuna dikkat çeken İspanyol gazeteci, "Takımın en önemli futbolcusu Nico Williams. Takım oyunu, takım savunması konusunda Bilbao bu sene oldukça etkili... Barcelona'dan daha az gol yediler. Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedefliyor. Bu yüzden her maça oldukça konsantre bir şekilde çıkıyorlar. Fenerbahçe'nin maçı kazanabilmesi için son dakikaya kadar maça konsantre olması gerekecek. Takım halinde savunma ve hücum yapabilirlerse galip gelebilirler. Kontrataklarda da özellikle İnaki Williams ve Nico Williams'a dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar Avrupa'nın en hızlı futbolcularından bazıları" yorumunu yaptı.
Avrupa Ligi'nde çarşamba günü İspanyol kulübünü konuk edecek olan sarı-lacivertlilerin kritik maçını İspanyol gazeteci Sergio Herrero değerlendirdi.
Herrero, Fenerbahçe'nin en büyük artısının Jose Mourinho olacağına ve bu tip maçları çok iyi bildiğine dikkat çekerken şöyle devam etti: "O bu maçların ustası. Avrupa'da büyük bir tecrübeye sahip. Nasıl bir strateji ile oynayacağını bilir. İki takım da çok yetenekli. Sevilla'dan tanıdığımız En-Nesyri tehlikeli bir futbolcu. Dzeko önemli bir golcü. Tadic, Fred, Saint Maximin şüphesiz tehlikeli ve yıldız futbolcular, dikkat edilmesi gerekiyor."
Athletic Bilbao'nun baskılı ve maç boyu oyuna hükmeden yapısı olduğuna dikkat çeken İspanyol gazeteci, "Takımın en önemli futbolcusu Nico Williams. Takım oyunu, takım savunması konusunda Bilbao bu sene oldukça etkili... Barcelona'dan daha az gol yediler. Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedefliyor. Bu yüzden her maça oldukça konsantre bir şekilde çıkıyorlar. Fenerbahçe'nin maçı kazanabilmesi için son dakikaya kadar maça konsantre olması gerekecek. Takım halinde savunma ve hücum yapabilirlerse galip gelebilirler. Kontrataklarda da özellikle İnaki Williams ve Nico Williams'a dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar Avrupa'nın en hızlı futbolcularından bazıları" yorumunu yaptı.