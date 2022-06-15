Fenerbahçe'ye Vinicius Souza transferinde rakip çok

Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha oyuncularından Vinicius Souza, kiralık görev yaptığı Mechelen'deki performansıyla birçok takımın ilgisini çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye Vinicius Souza transferinde rakip çok
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15 Haziran 2022 10:19
Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha oyuncularından biri Vinicius Souza. Bonservisi Lommel'de olan Brezilyalı futbolcu, kiralık görev yaptığı Mechelen'deki performansıyla birçok takımın ilgisini çekti.

Lommel, iyi bir gelir beklediği 22 yaşındaki Sambacı'yı satmaya hazır. Fenerbahçe'nin yanı sıra Vinicius ile İtalya'dan Monza ve Verona, İskoçya'dan Celtic, Belçika'dan Anderlecht'in ilgilendiği belirtildi. Genç oyuncunun menajeri Joao Carlos'a göre İngiltere'den bir takım da oyuncusunun durumunu takip ediyor.

2 GOL, 1 ASİST

Savunmanın önünde görev yapan Vinicius, geçen sezon 35 resmi maçta oynadı, 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 





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