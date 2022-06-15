Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha oyuncularından biri Vinicius Souza. Bonservisi Lommel'de olan Brezilyalı futbolcu, kiralık görev yaptığı Mechelen'deki performansıyla birçok takımın ilgisini çekti.Lommel, iyi bir gelir beklediği 22 yaşındaki Sambacı'yı satmaya hazır. Fenerbahçe'nin yanı sıra Vinicius ile İtalya'dan Monza ve Verona, İskoçya'dan Celtic, Belçika'dan Anderlecht'in ilgilendiği belirtildi. Genç oyuncunun menajeri Joao Carlos'a göre İngiltere'den bir takım da oyuncusunun durumunu takip ediyor.Savunmanın önünde görev yapan Vinicius, geçen sezon 35 resmi maçta oynadı, 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.