Fenerbahçe'ye Venezuelalı stoper

elinden çıkarmak için gün sayan, Galatasaray'ın da gündemine geleniçin harekete geçti.Sarı-lacivertlilier, Manchester City U23 takımında forma giyen genç yıldızı transfer için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe yönetiminin bu hafta İngiliz ekibiyle görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.Geçen sezon Portekiz ekibiforma giyen 23 yaşındaki genç yetenek uzun boyunun yanı sıra pas oyunundaki başarısıyla dikkat çekiyor. 1.89 boyuyla hava toplarında da başarılı bir grafik çizen Ferraresi, 2017 yılından beri İngiliz ekibinde top koşturuyor. Genç yetenek 2017 yılında ülkesinin takımlarından Tachira'dantransfer oldu.İngiliz ekibi, genç oyuncusu geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kiralamak istiyor. Ferraresi stoper bölgesi dışında sağ bekte de başarıyla görev yapabiliyor.Fenerbahçe'nin transfer listesindevede yer alıyor. Genç yıldızın güncel piyasa değeriManchester City'de oynayan Nahuel Ferraresi, genç yaşına rağmen 19 kez Venezuella Milli Takım forması giydi. 23 yaşındaki yıldız savunmacı bu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırdı.