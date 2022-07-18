Fenerbahçe'ye Venezuelalı stoper

Kim Min Jae'yi elinden çıkarmak için gün sayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Nahuel Ferraresi için harekete geçti.
Sarı-lacivertlilier, Manchester City U23 takımında forma giyen genç yıldızı transfer için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe yönetiminin bu hafta İngiliz ekibiyle görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.
Geçen sezon Portekiz ekibi Estoril'de forma giyen 23 yaşındaki genç yetenek uzun boyunun yanı sıra pas oyunundaki başarısıyla dikkat çekiyor. 1.89 boyuyla hava toplarında da başarılı bir grafik çizen Ferraresi, 2017 yılından beri İngiliz ekibinde top koşturuyor. Genç yetenek 2017 yılında ülkesinin takımlarından Tachira'dan Manchester City'ye transfer oldu.
DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO
İngiliz ekibi, genç oyuncusu geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kiralamak istiyor. Ferraresi stoper bölgesi dışında sağ bekte de başarıyla görev yapabiliyor.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde Leo Ortiz, Pablo Mari, Nino, Rodrigo Caio, Semedo ve Denayer de yer alıyor. Genç yıldızın güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.
19 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Manchester City'de oynayan Nahuel Ferraresi, genç yaşına rağmen 19 kez Venezuella Milli Takım forması giydi. 23 yaşındaki yıldız savunmacı bu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırdı.
Sarı-lacivertlilier, Manchester City U23 takımında forma giyen genç yıldızı transfer için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe yönetiminin bu hafta İngiliz ekibiyle görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.
Geçen sezon Portekiz ekibi Estoril'de forma giyen 23 yaşındaki genç yetenek uzun boyunun yanı sıra pas oyunundaki başarısıyla dikkat çekiyor. 1.89 boyuyla hava toplarında da başarılı bir grafik çizen Ferraresi, 2017 yılından beri İngiliz ekibinde top koşturuyor. Genç yetenek 2017 yılında ülkesinin takımlarından Tachira'dan Manchester City'ye transfer oldu.
DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO
İngiliz ekibi, genç oyuncusu geçen yıl olduğu gibi bu sezon da kiralamak istiyor. Ferraresi stoper bölgesi dışında sağ bekte de başarıyla görev yapabiliyor.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde Leo Ortiz, Pablo Mari, Nino, Rodrigo Caio, Semedo ve Denayer de yer alıyor. Genç yıldızın güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.
19 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Manchester City'de oynayan Nahuel Ferraresi, genç yaşına rağmen 19 kez Venezuella Milli Takım forması giydi. 23 yaşındaki yıldız savunmacı bu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırdı.
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