Sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe , Portekizli hocayla istediğini bulamamış ve yollar ayrılmıştı. Sezonun geri kalanına İsmail Kartal ile yoluna devam eden sarı-lacivertliler bir yandan da yeni sezon için teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bielsa, Löw, Jorge Jesus gibi tecrübeli isimlerle temasta olan sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için kesin olarak şampiyonluğu hedefliyor.



Bu bağlamda adımlarını sağlam atmak isteyen Fenerbahçe, orta saha transferi için sürpriz bir isimle temasa geçti. Sarı-lacivertliler, River Plate'nin Uruguaylı orta sahası Nicolas de la Cruz için harekete geçti.



24 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade edildi. Fenerbahçe'de top koşturan Diego Rossi'nin Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Nicolas de la Cruz, milli takım formasını 12 kez giydi. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan 24 yaşındaki orta sahanın kulübü River Plate ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona eriyor.



Sarı-lacivertliler, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Miguel Crespo'nun ayrılma ihtimaline karşı Nicolas de la Cruz ile o bölgeyi doldurmak istiyor.





İLGİLİ VİDEO