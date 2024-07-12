Fenerbahçe'ye transferde beklenmedik haber: En-Nesyri

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Youssef En-Nesyri'de yeni bir gelişme yaşandı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Roma, Youssef En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'nin önüne geçti.
Habere göre; Faslı golcü, İtalyan ekibinin teknik direktörü De Rossi ile telefonda uzun bir görüşme yaptı.
PAZARTESİ BELLİ OLABİLİR
Bu görüşmenin ardından Roma'nın oyuncuya Fenerbahçe'den daha yakın olduğu yazıldı. Bununla birlikte Pazartesi günü yapılacak olan toplantının transfer için belirleyici olacağı aktarıldı.
FENERBAHÇE TEKLİF YAPMIŞTI
Fenerbahçe'nin daha önce Sevilla'ya oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtiliyordu.
Arabistan'dan da talipleri olan 27 yaşındaki yıldız golcünün transfer için kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Roma, Youssef En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'nin önüne geçti.
Habere göre; Faslı golcü, İtalyan ekibinin teknik direktörü De Rossi ile telefonda uzun bir görüşme yaptı.
PAZARTESİ BELLİ OLABİLİR
Bu görüşmenin ardından Roma'nın oyuncuya Fenerbahçe'den daha yakın olduğu yazıldı. Bununla birlikte Pazartesi günü yapılacak olan toplantının transfer için belirleyici olacağı aktarıldı.
FENERBAHÇE TEKLİF YAPMIŞTI
Fenerbahçe'nin daha önce Sevilla'ya oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtiliyordu.
Arabistan'dan da talipleri olan 27 yaşındaki yıldız golcünün transfer için kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.
Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.