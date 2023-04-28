Fenerbahçe'ye transfer itirafı: 'İmzayı çaycı attı'

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen eski futbolcu ve antrenör Mehmet Yozgatlı, Milliyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.



Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuşan Yozgatlı, Aziz Yıldırım ve Daum ile arasında geçen görüşmeleri anlattı. İşte Yozgatlı'nın sözleri:...



ÜÇ BÜYÜKLERİ DOLAŞMA HİKAYESİ



Önce Galatasaray sonra Fenerbahçe oldu. Sonrasında Beşiktaş'a transfer oldum. 1997'de İstanbul'a geldim. İstanbulspor'da Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Hamza Hamzaoğlu, Gökhan Keskin, Emre Aşık, Saffet Akyüz'ü televizyondan izlerken ben bu ekibe transfer oldum. Ben Fenerbahçeliyim, hiçbir zaman inkar etmedim. Ben Aykut'u Oğuz'u izlerken bir sene sonra aralarına girdim. Benim için hayatımın en büyük şokuydu (Gülerek). İlk oynadığım maçta Hamza Hamzaoğlu'na asist yaptım. İkinci maçta golümü attım. Bana çok güvendi Ziya Doğan.



'İLK MAÇ ÖNCESİ HEYECANDAN DUŞTA DÜŞTÜM'



Güven Kocaman ile ben varım PAF'tan A Takım'a çıkan olarak. Samsun'a karşı oynayacağız, idman bitti. Biz hala şut çekiyoruz. Malzemeci çağırdı 'Yozgatlı gelsene' diye. Ne olduğunu anlamadım. 'Hoca seni kadroya aldı, yürü' dedi. Şok oldum, şaka yapıyor sandım. Soyunma odasına gittim benim adım yazıyor. Yanımda hiç malzeme yok her şeyi evde bıraktım. Herkes otobüse binmiş beni bekledi. Bende o panik, korku ve heyecanla duştan çıkarken düştüm dizim yarıldı. Kanamaya başladı. Üstümü başımı giydim, otobüse oturdum. Oyuna girmeyi beklemiyordum. Yanımda Engin, Atakan abi var. Hoca 'ısın' dedi. Benim kalbim küt küt, nasıl olsa almaz diye düşünüyorum. Son 15 dakika oyuna girdim. Hamza abinin önüne attım o da gol yaptı.



'SENİ GALATASARAY'A VERDİK'



O sene sonradan oyuna girmekle geçti. Ailemin yanına Almanya'ya ziyarete gittim. Telefon geldi bana Sinan ağabeyden. 'İstanbul'a gelmen lazım, seni Galatasaray'a verdik' dedi. Ben şok oldum. Cennete girmiş gibi hissediyordum az daha kaza yapıyordum arabayla. Emre Aşık, Saffet Akyüz, Ahmet Yıldırım, Emrah Eren. Biz beşimiz İstanbul'dan Galatasaray'a geçtik. Sadece ben kiralık gönderildim, diğerleri bonservisiyle gitti. Başkan, Fatih Terim'e 'Mehmet'i tepe tepe kullan, 5 sene sende kalıyorsa kalsın ama bonservisini Galatasaray'a vermem' demiş.



Bir rüyadan başka bir rüyaya geçtim. Taffarel, Hagi, Popescu, Bülent Korkmaz, Okan Buruk... ilk zamanlarda fazla forma şansı bulmaz zor. Zaten bir tek genç olarak oynayan Emre Belözoğlu vardı. Fatih hoca sonrasında forma şansı vermeye başladı. Türkiye Kupası finalinde gol attım. Fenerbahçeliyim ama en büyük başarıları Galatasaray'da yaşadım. UEFA Kupası, Süper Kupa, Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası başarıları kazandım.



LUCESCU GENÇLERİ FAZA SEVMEZDİ



Terim'den Lucescu gençleri fazla sevmezdi. Tecrübeli isimlerle devam etti. Ben Adana Demirspor'a kiralık gittim sonra İstanbulspor'a geri döndüm. Aykut Kocaman takım arkadaşımdı o sene hocam oldu. 1.5 sene sonra da Fenerbahçe'ye trasfer oldum.



'AZİZ YILDIRIM BENİ UÇAK KOKPİTİNDE GETİRDİ'



Fenerbahçe'ye transferimle ilgili kitap yazarım. Sezon başında Fenerbahçe beni istedi, bir türlü gidemedim. O sene ilk yarıyı gerçekten çok iyi geçirdim. Devre arasında Antalya'ya kampa gittik. Sinan ağabey ve Aykut hoca yanına çağırdı. 'Mehmet sen İstanbul'a gidiyorsun, seni Fenerbahçe'ye verdik' dediler. Haberler vardı ama benle görüşme olmadı. Hiçbir uçakta yer yok ben kokpitte gittim (Gülerek) Muhtemelen Aziz başkan ayarladı. İndiğimiz gibi menajerimle Fenerbahçe Kalamış Tesisleri'ne gittik.



DAUM: 'OYNARSAN SENİ FENERBAHÇE'YE ALMAM'



İstanbulspor binası TMSF'ye devrolmuştu. Cem Uzan olmadığı için kulüpte imza atacak hiç kimse kalmadı. Menajerimle her gün Kalamış - Halkalı arası mekik dokudum. Birisini bulmaya çalışıyoruz imza için. Transferin son gününe kadar böyle sürdü. Menajerime 'Bari kampa gideyim, oturmaktan başka bir iş yapmıyorum' dedim. Ligin ilk maçı İstanbulspor - Fenerbahçe maçı. Maç Güngören'de hava karlı. Aykut hoca aradı 'Mehmet biz kamptayız otele gel' dedi. Aykut hoca ile sohbet ettik, durumu anlattım. 'Seni kampa alacağım, yarın Fenerbahçe ile maç var. Sen bizim futbolcumuzsun' dedi. Kampa girdim hoca ile konuştuktan sonra. Biz Fenerbahçe'yi ilk maçta 3-0 yenmiştik. Biz otobüsten indik, o sırada Fenerbahçe de geldi. Ben Daum'u görüyorum, o da beni gördü. Almanca bana; 'Sen burada ne yapıyorsun? Oynarsan seni Fenerbahçe'ye almam' dedi.

Ben de 'Hocam yapacak bir şey yok o zaman' dedim.



'AYKUT HOCA BENİ OYUNA ALDI'



Kaçmayı isterdim ama nasıl kaçayım (Gülerek). Seni almayacağım dedi. İki ateş arasında kaldım. Oynamak istiyorum, sonuçta kulübüm. Eğer oynarsam hayalim olan Fenerbahçe'ye gidemeyeceğim. Maç 0-0 devam ediyor. Aykut hoca ısınmamı söyledi. Eyvah dedim, dua ediyorum başkasına söylemiş olsun diye. Dakika 67'de oyuna girdim. Dua ediyorum; 'Allahım inşallah gol attıracak bir şey yapmam'. Zaten hazır değildim, vücudum götürmüyordu beni. Top geliyor pas veriyorum. Maçı 1-0 kaybettik. Daum'un o sözünden sonra bir daha Fenerbahçe'ye hayatta gidemem dedim.



'AZİZ YILDIRIM BANA FIRÇA ATTI'



İdmanlara başladım, beni Kadıköy'den çağırıyorlar. Aziz Yıldırım bana fırça atıyor 'Ne oldu senin işin' diye. Başkanım çözemedik, kimse yok diyorum. Onlar da çözemiyor.



'TRANSFERİME ÇAYCI İMZA ATTI'



Transferin son saatleri biz o kişiyi bulduk. O kişi, dönemin Star binasının çaycısı. Çaycıya demişler ki İstanbulspor için yetki sende. O çaycı da memleketine gitmiş. Biz sonra onu bulduk, İstanbul'a getirttirdik. Akşam 11'de imzayı attı, biz o kağıtla notere gittik. Ertesi gün Fenerbahçe'ye transfer oldum.



DAUM ODASINA ÇAĞIRDI BENİ



Fenerbahçe tesislerine girdim. Bana dediler ki 'Daum'un odası şu tarafta, seni bekliyor'. Daum bana kafayı taktı, beni kesinlikle oynatmaz dedim. Transferimi iptal etse ortada kalıyordum. Volkan Ballı ile Daum'un odasına girdik. Daum bana; 'Sen Almanca bilmiyor musun? Ben sana demedim mi oyuna girersen almam seni diye' dedi. Hiç 'Nasılsın iyi misin?' diye sormadı (Gülerek) Sonra sohbet ettik. 'Hemen idmana çıkıyorsun' dedi. Oradan yırttık.



AYKUT HOCA BENİ ÖNERDİ



Beni Fenerbahçe'ye öneren kişi Aykut Kocaman'dı. 'Benim takımımda kapasitesi itibariyle Mehmet büyük takımda rahat oynar' demiş. Onun yeri bende çok ayrıdır. Takım arkadaşım, hocam, nikah şahidim.. Onun sayesinde Mehmet Yozgatlı oldum. Bana 'Fenerbahçe'de rahat oynarsın, sendeki kapasite kimsede' yok dedi. Üç şampiyonluk gördüm Fenerbahçe'de. Bir tane Denizli'de kaybettik.



ABDULLAH AVCI SAÇLARIMI KESTİRMEMİ SÖYLEDİ



Saçlarınızı nasıl kestirdiniz?

İnanın çok zor kestirdim. Hep uzun ve sarı saçlarım vardı. Bant takardım. İlk takan kişi bendim. O bantı da ben yapardım maçtan önce uğraşırdım, kendimi konsantre ederdim. Abdullah Avcı söyledi bana. Alanyaspor ile Başakşehir hazırlık maçı oynadı. Abdullah hoca 'Bu ne Mehmet? Artık futbolu bıraktın, futbolcuyken bir karizmatikliğin vardı. Hoca oldun artık kesmen lazım.' dedi. Kafama yattı. Sonra da alıştım. İlk kestiğimde çok üzülmüştüm. Futbolcuyken saçlarım benim gücümdü.



UNUTAMADIĞI GOL



Galatasaray'da oynadığımda Fenerbahçe'ye atılan gol çok önemliydi. Beşiktaş liderdi o hafta. 6 puan önümüzdeydi. O galibiyetle yavaş yavaş erittik farkı. O sene de şampiyonluğumuzu ilan ettik.





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