Edin Dzeko'nun bu sezonki formundan memnun olan, şu ana kadar Boşnak yıldızın alternatifi olarak Michy Batshuayi'den yeteri kadar verim alamadı ve yeni bir golcü arayışına yoğunlaştı. Bundesliga'nın yıldız golcüsü'i gündemine alan Kanarya'ya transferde kötü haber geldi...Fenerbahçeli taraftarları ara transfer dönemi için en çok heyecanlandıran isimlerin başında Timo Werner geliyor.Sarı-Lacivertliler'in, Leipzig'in kendisinden kulüp bulmasını istediği 27 yaşındaki oyuncuyu radarına aldığı öne sürülmüştü.Alman yıldız, EURO 2024'te Milli formayı giyebilmek için düzenli oynayabileceği ve kendisini gösterebileceği bir takıma gitmek istiyor.Werner'in ara transfer döneminde ayrılacağının kesinleşmesinin ardından Fenerbahçe ile birlikte ilgi gösteren bir diğer takım West Ham olmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ada'dan iki kulüp daha harekete geçmeye hazırlanıyor: Fulham ve Crystal Palace...Sezon başında sattığı Mitrovic'in yerini dolduramayan Fulham'ın Alman yıldız için teklif yapma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Gol yollarında sorun yaşayan Crystal Palace'ın da Werner'i forvet adayları arasında tuttuğu belirtildi. Bu kulüpler Timo Werner'i bonservisiyle almak için masaya oturursa, oyuncuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe'nin bu planı zora girebilir.Stuttgart altyapısından yetişen yıldız futbolcu, 2016'da 23 milyon Euro'ya Leipzig'in yolunu tutmuştu. 2020'de Chelsea, Liverpool ile girdiği yarışı kazandı ve Werner'i 53 milyon Euro'ya transfer etti. Ancak İngiliz ekibinde umduğunu bulamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, 2022'de 20 milyon Euro'ya Leipzig'e geri döndü. Werner, 57 kez giydiği Almanya Milli Takımı formasıyla 24 gol atıp, 6 asist yaptı.