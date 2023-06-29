Fenerbahçe'ye Taremi transferinde rakip çıktı

Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bir süredir Mehdi Taremi için temaslarda bulunuyordu. İranlı golcünün transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Taremi transferinde rakip çıktı
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29 Haziran 2023 10:14
Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

İsmi Fenerbahçe'yle anılan İranlı golcü Mehdi Taremi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

30 yaşındaki futbolcuya Milan'ın da talip olduğu iddia edildi.

IBRAHIMOVIC'İN YERİNE...

İtalyan basınına yer alan haberde İbrahimovic'in futbolu bırakmasından dolayı doğan boşluk, Porto'nun İranlı golcüsüyle doldurulacak.

GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

2020'den bu yana Porto forması giyen Taremi, geçen sezon 51 maçta 31 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.

Taremi'nin daha önce adı Galatasaray ile de anılmıştı. 

 
 

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