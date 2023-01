Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'ndan kötü haber!

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.



Kurul, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan İrfan Can Kahveci'nin cezasını onadı.



İrfan Can Kahveci, ligdeki Gaziantep FK ve kupadaki Çaykur Rizespor maçlarında formasından uzak kalacak.



İşte yapılan açıklama:



"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcu İrfan Can Kahveci'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"





