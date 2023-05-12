Fenerbahçe'ye Szalai şoku; işte gelen transfer teklifi!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla fiyatı 20 milyon Euro'ya kadar çıkan Attila Szalai için son olarak bir Alman kulübü 8 milyon Euro teklif yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Szalai şoku; işte gelen transfer teklifi!
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12 Mayıs 2023 11:20
Fenerbahçe'de tam anlamıyla bir Attila Szalai şoku yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla başta Premier Lig olmak üzere birçok önemli Avrupa ligi takımlarının transfer listesine giren ve bonservis bedeli için 20 milyon Euro gibi rakamlar zikredilen Attila Szalai'de son yaşanan gelişmeler hiç de iç açıcı değil.

Gelen son bilgilere göre Macar stoper için ismi açıklanmayan bir Alman kulübünün Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Sarı-Lacivertli kurmaylar ise yaşanan bu son gelişmenin ardından Szalai'yi geçtiğimiz sezon sonunda satmamış olmanın pişmanlığını yaşadı.

Bu arada Szalai'nin babası geçtiğimiz günlerde "Szalai bir stoper, forvet oyuncusu değil. 20 milyon Euro gibi rakamlara satılması çok zor" ifadesini kullanmıştı. 

 

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