Devre arasında orta sahasına mutlaka biryapmayı hedefleyen'ye teklif yağmaya devam ediyor.Menajerler son olarak Getafe forması giyen 28 yaşındak'in adını sundular.Yönetim bu öneriyi dikkate aldı ancak hem teknik direktör İsmail Kartal hem de idarecilerin önceliği Milan'dan Rade Krunic'i almak. Fenerbahçe'de Krunic transferinin olumsuz olması haline alternatif isimleri değerlendirme kararı alınacak.Getafe takımında orta saha mevkinde forma giyen Nemanja Maksimovic, 26 Ocak 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 189 boyundaki Sırp futbolcu, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon La Liga'da 18 maça çıkan Maksimovic, 1 gol attı.Sırbistan Milli Takımı'ndan Dusan Tadic'in takım arkadaşı olan ve Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar devam eden orta daha, Valencia'dan Getafe'ye 10 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.