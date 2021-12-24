Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Mourinho'nun yardımcısı...

Hoca arayışındaki Fenerbahçe'ye, Jose Mourinho'nun yardımcısı Joao Sacramento önerildi.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye sürpriz öneri! Mourinho'nun yardımcısı...
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24 Aralık 2021 12:25
Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışları devam ediyor. Slaven Bilic ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli takıma, Jose Mourinho'nun yardımcısı Joao Sacramento önerildi.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yardımcısı Joao Sacramento, teknik adam arayan Fenerbahçe'ye önerildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Monaco ve Cardiff City gibi kulüplerde scoutluk yapan, Lille'de ise yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Sacramento, Mourinho'nun Tottenham'ın başına geçmesiyle birlikte tecrübeli teknik adamın ekibine katılmıştı.

Şu anda da Roma'da Mourinho ile birlikte çalışan 32 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca Marcelo Bielsa, Leonardo Jardim ve Claudio Ranieri ile birlikte çalışma imkanı buldu.  


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