Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Jerome Boateng

Lyon'da forma giyen 34 yaşındaki stoper Jerome Boateng'in, Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Jerome Boateng
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27 Aralık 2022 15:37
Jerome Boateng
Jerome Boateng
Lyon
Lyon'da forma giyen deneyimli stoper Jerome Boateng'in, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi.

Fransız ekibinde mutsuz olduğu ifade edilen yeni bir takımda forma giymek isteyen 34 yaşındaki stoperin yeni bir maceraya hazır olduğu kaydedildi. tecrübeli stoper Fransız ekibinde bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulabildi.

G.SARAY VE TRABZON'LA DA ANILDI

Alman stoperin adı yaz transfer döneminde yine Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Trabzonspor'la anılmıştı. Boateng'in transferi konusunda son kararı ise Jorge Jesus'un vereceği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun Lyon ile olan sözleşmesi bu sezon bitecek ve deneyimli stoper boşa çıkacak.

BONSERVİS SORUNU ÇÖZÜLÜRSE...

Fenerbahçe'nin defans bölgesindeki ihtiyacından dolayı tecrübeli stoperin devre arası transfer döneminde eğer bonservis sorununu çözerse Fenerbahçe'ye imza atabileceği ifade edildi.

BOATENG'İN KARİYERİ

Jerome Boateng, kariyerinde Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern Münih gibi takımların formasını giydi. Boateng Almanya Milli Takım formasıyla da 76 maça çıktı ve 1 gol attı. 

 

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