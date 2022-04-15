Fenerbahçe'ye sürpriz isim: Mbella Etouga

Fenerbahçe için Gana'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi; Franck Mbella Etouga.



F.BAHÇE İLGİLENİYOR!



Gana basını, Asante Kotoko forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması muhtemel görülen Franck Mbella Etouga ile ilgilenen takımlardan birinin de sarı-lacivertliler olduğunu duyurdu.



FRANSIZ VE ALMAN EKİPLERİNİN RADARINDA



Medyanın haberinde ayrıca 20 yaşındaki futbolcunun Marsilya ve Saint-Etienne ile ismi verilmeyen birkaç Alman ekibinin radarında olduğu belirtildi.



800 BİN EURO



Öte yandan Asante Kotoko'nun ise oyuncusunun dikkat çektiğinin farkında olduğu ve yalnızca istedikleri rakamı ödemeye hazır olan kulüpler ile transfer görüşmesi yapacağı ifade edildi. Gana temsilcisinin, takıma bonservissiz bir şekilde transfer ettiği genç futbolcunun değerinin ise 800 bin euro civarında olduğu aktarıldı.



16 GOL ATTI



Ekim ayında Kamerun ekibi Fortuna Mfou'dan, Asante Kotoko'ya transfer olan Etouga, Kotoko'da 16 kez fileleri sarstı.



(Fotoğraf: twitter / Asante Kotoko)





İLGİLİ VİDEO