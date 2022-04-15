Fenerbahçe'ye sürpriz golcü adayı: Aboubakar

Fenerbahçe'nin transferdeki bir numaralı önceliği golcü olacak. Yönetim arayışlarını sürdürürken, Vincent Aboubakar ismi gündeme geldi. Kamerunlu yıldızın Fenerbahçe'ye önerildiği, yönetimin de şartlarını araştırmaya başladığı kaydedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü adayı: Aboubakar
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15 Nisan 2022 09:18
Fenerbahçe'de Serdar Dursun son haftalarda iyi bir performans sergilese de bu sezonki en önemli sıkıntı gol yollarında yaşandı. Yönetim, yaz transfer döneminde iyi bir golcü almayı, bir numaralı hedef olarak belirledi. Oyuncu izleme komitesinin seçtiği isimler için görüşmeler başladı. Diğer yandan da menajerler tarafından sürekli futbolcu öneriliyor. Bu önerilerden biri, yönetimin dikkatini çekti: Vincent Aboubakar...

Beşiktaş'ta iki farklı dönemde oynayıp performansıyla büyük beğeni toplayan Kamerunlu yıldız, Suudi Arabistan'da Al- Nassr takımında forma giyiyor. 30 yaşındaki golcünün takımından ayrılmak istediği ve menajerlik şirketinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği kaydedildi.

Afrika'nın kralı oldu

Sarı-Lacivertliler, birçok öneriyi geri çevirdi ancak Aboubakar ismi listeye eklendi. Yıldız futbolcunun Türk futbolunu yakından tanıması ve burada sergilediği performans ve oyun tipi, ideal bir aday olmasını sağlıyor. Ayrıca tecrübeli oyuncu, ocak-şubat ayında oynanan Afrika Uluslar Kupası'nda hem Kamerunla 3. oldu, hem de 8 golle turnuvadaki krallık yarışını kazandı. Yönetim transfer için istekli olsa da kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe, Aboubakar'ın şartlarını ve son sağlık durumunu araştırdıktan sonra harekete geçip geçmeyeceğine karar verecek. 

 

 

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