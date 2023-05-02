Fenerbahçe'ye Şilili 10 numara

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Şilili 10 numara Lucas Assadi'yi gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye Şilili 10 numara
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02 Mayıs 2023 11:39
Fenerbahçe yönetimi gelecek sezonun takviyeleri için ince eleyip sık dokuyor. Listesini oluşturmaya başlayan sarı-lacivertliler, bazı isimlerle temasa da geçti.

Listesini oluşturmaya başlayan sarı-lacivertliler, bazı isimlerle temasa da geçti. UD Chile takımının genç on numarası Lucas Assadi için anlaşma sağlandığı ileri sürüldü. Fenerbahçeli kurmaylar daha önce Polonya-Şili hazırlık maçında canlı olarak izlemişti.

Şili basınında, Fenerbahçe'nin Assadi'nin menajeri Lecler ve kulübü UD Chile ile görüşüp olumlu bir dönüş aldığı yazıldı. Assadi'nin piyasa değeri 1.8 milyon euro. Genç oyuncunun gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.

Bu sezon 8 maça çıkan Assadi, 2 gol kaydetti. Asıl mevkisi 10 numara olan genç isim sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Şili Kupası'nda da bir maçta görev alan Assadi, 1 gol kaydetti.

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