Fenerbahçe'ye Seferovic müjdesi!

Forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe için Benfica'nın satış listesine koyduğu Haris Seferovic gündeme geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Seferovic müjdesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2022 10:10
Sezonun ikinci yarısında kadrosuna forvet takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan Vedat Muriqi'le ilgili gelişmeleri takip ederken diğer taraftan başka isimleri de listesine almıştı.

Bunlardan birinin de Benfica'dan Haris Seferovic olduğu yönünde iddialar vardı.

Önceki gün Portekiz'den müjdeli Haber geldi. Kanarya'nın istediği İsviçreli golcüyü Benfica satış listesine koydu. Bu gelişme sonrasında menajerlerin de 29 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdikleri öğrenildi.

2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi olan Seferovic'in transferi konusunda hafta içinde resmi temasların başlaması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.