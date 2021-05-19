Fenerbahçe'ye savunma için 'yeni' Lugano

Fenerbahçe için Uruguay'dan bir isim gündeme geldi: Agustin Oliveros. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'ye savunma için 'yeni' Lugano
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2021 11:16
Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için Uruguay'dan bir isim gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Uruguaylı Lugano'nun vatandaşı Agustin Oliveros'u önerdiği iddia edildi.

Bonservisi Montevideo'da bulanan Nacionel'de kiralık oynayan 22 yaşındaki stoperin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

1.83 boyundaki oyuncu, güçlü fiziğiyle öne çıkıyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.