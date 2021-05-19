Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için Uruguay'dan bir isim gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Uruguaylı Lugano'nun vatandaşı Agustin Oliveros'u önerdiği iddia edildi.
Bonservisi Montevideo'da bulanan Nacionel'de kiralık oynayan 22 yaşındaki stoperin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
1.83 boyundaki oyuncu, güçlü fiziğiyle öne çıkıyor.
Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Uruguaylı Lugano'nun vatandaşı Agustin Oliveros'u önerdiği iddia edildi.
Bonservisi Montevideo'da bulanan Nacionel'de kiralık oynayan 22 yaşındaki stoperin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
1.83 boyundaki oyuncu, güçlü fiziğiyle öne çıkıyor.