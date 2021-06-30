Fenerbahçe çok uzun süredir Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor.



Üstelik yeni gelecek teknik adam 2021-22 sezonunda takımı şampiyon yapsa dahi doğrudan bu önemli turnuvaya katılım vizesi alamayacak.



Bu olumsuz durum da sportif gerekçelerden biri olarak önemli isimlerin göreve gelmesini engelliyor.



Tepki oluştu



Sosyal medya başta olmak üzere sarı-lacivertli camiada teknik adam probleminin çözülmemesi sebebiyle Başkan Ali Koç'a tepki oluştu.



Pazartesi günü teknik adamın açıklanmasını bekleyen taraftarlar bu durum gerçekleşmeyince hayal kırıklığına uğradı ve bu konuyla ilgili eleştirilerde bulundu.



