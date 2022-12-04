Dünya Kupası devam ederken Fenerbahçe de transfer çalışmalarını sürdürüyor.Brezilya basını, Santos'la yola devam etmek istemeyen Felipe Jonatan'la Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazdı. 24 yaşındaki sol bekin kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.Oyuncuyla Fluminense de ilgileniyor. Ancak Jonatan'ın Avrupa'da oynamak istediği ve bu sebeple Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği vurgulandı.Bosnervis bedeli olarak konuşulan miktar ise 4 milyon euro civarında...