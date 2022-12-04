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Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek!

Fenerbahçe'nin, Santos'la yola devam etmek istemeyen 24 yaşındaki sol bek Felipe Jonatan'la ilgilendiği yazıldı.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Sambacı sol bek!
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04 Aralık 2022 12:48
Dünya Kupası devam ederken Fenerbahçe de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Brezilya basını, Santos'la yola devam etmek istemeyen Felipe Jonatan'la Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazdı. 24 yaşındaki sol bekin kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Oyuncuyla Fluminense de ilgileniyor. Ancak Jonatan'ın Avrupa'da oynamak istediği ve bu sebeple Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği vurgulandı.

4 MİLYON EURO 

Bosnervis bedeli olarak konuşulan miktar ise 4 milyon euro civarında... 

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