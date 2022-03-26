Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşayan ve Royal Antwerp'e kiralanan Ally Samatta'yı, İngiliz ekibi Aston Villa geri istiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi
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26 Mart 2022 11:36
Fenerbahçe'nin başına Ally Samatta'da talih kuşu kondu. İngiliz basını, Aston Villa'nın eski oyuncusu Ally Samatta'yı geri istediğini yazdı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Ally Samatta'nın, Tanzanya Milli Takımı'ndaki performansının etkileyici olduğu ve bir şans daha verilmesi halinde başarılı olabileceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Aston Villa'ya 11.5 milyon euroya transfer olan Samatta, daha sonra F.Bahçe tarafından transfer edildi. Samatta'nın Royal Antwerp'te bu sezon 8 gol ve 2 asisti var. F.Bahçe ile sözleşmesi 2024'te bitiyor. 

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