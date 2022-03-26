Fenerbahçe'nin başına Ally Samatta'da talih kuşu kondu. İngiliz basını, Aston Villa'nın eski oyuncusu Ally Samatta'yı geri istediğini yazdı.



İngiliz basınında yer alan haberlerde Ally Samatta'nın, Tanzanya Milli Takımı'ndaki performansının etkileyici olduğu ve bir şans daha verilmesi halinde başarılı olabileceği belirtildi.



SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR



Aston Villa'ya 11.5 milyon euroya transfer olan Samatta, daha sonra F.Bahçe tarafından transfer edildi. Samatta'nın Royal Antwerp'te bu sezon 8 gol ve 2 asisti var. F.Bahçe ile sözleşmesi 2024'te bitiyor.



