Fenerbahçe'ye Saint-Maximin'den kötü haber!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun transferindeki gözdesi Allan Saint-Maximin'de büyük bir pürüz çıktı. Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Saint-Maximin'den kötü haber!
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13 Temmuz 2024 13:23
Son güncelleme 13 Temmuz 2024 13:33
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin ile her konuda anlaşan ve imza aşamasına gelen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

SUUDİ ARABİSTAN KOMİTESİNDEN TRANSFERE VETO

Bayt Alahli'nin haberine göre; Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik komitesi, Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye transferini veto etti.

Haberde, oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin verilmediği, sadece bonservisli satışına onay verileceği belirtildi

KİRALIK OLARAK ANLAŞILDI

Sarı-lacivertli yöneticiler ise Allan Saint-Maximin ile kiralık transferi konusunda anlaşma sağlamıştı. Oyuncu, kulübünün sezon başındaki sağlık kontrollerine de katılım sağlamadı.

4 GOL 10 ASİST

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.

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