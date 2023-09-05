Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye arayışında... Bu doğrultuda Sarı-lacivertlilere Rusya'dan sürpriz bir öneri geldi.Oyuncu araştıran Fenerbahçe'ye Krasnodar'dan Aleksandr Chernikov önerildi.İddialara göre Fenerbahçe teknik heyeti 23 yaşındaki Rus oyuncuya teknik heyet sıcak bakmadı.Rus ekibi Krasnodar'da 62 karşılaşmaya çıkan Chernikov 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.1 Şubat 2000 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Krasnodar altyapısında başladı. 2021 yılında Krasnodar'da A takıma yükselme başarısı gösterdi. Orta sahada ön libero olarak görev yapan Chernikov'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro...