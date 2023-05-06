Fenerbahçe'ye Premier Lig'den flaş orta saha!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahayı güçlendirmek için de girişimlere başladı.Hedefteki isimlerden biri Boubacar Traore. Wolverhampton, 21 yaşındaki oyuncuyu zorunlu satın alma şartıyla Metz'den kiralamıştı. Liverpool oyuncu için bütçe ayırınca Wolves, Haziran'da kullanabileceği 11 milyon euroluk opsiyonu ocak ayında kullanmıştı. Traore'nin menajeri Kaan Toker, Fenerbahçe'nin genç yıldıza olan ilgisini doğruladı.Toker, Belçika'dan da talipleri olan Traore'nin geleceğiyle ilgili olarak bu ülkenin basınına yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı. Boubacar Traore, bu sezon Wolverhampton'da 9 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı.