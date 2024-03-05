Fenerbahçe'ye Portekizli hakem!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint Gilloise ile oynayacağı maçı Portekizli hakem João Pinheiro yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Portekizli hakem!
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05 Mart 2024 12:15
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise deplasmanda karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı hakemi Portekizli Joao Pinheiro oldu.

Yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak VAR görevinde Tiago Martins, AVAR görevinde Hugo Miguel olacak.

Joao Pinheiro'nun Türk takımlarına karşı yönettiği müsabakalar;

31 Ağustos 2023
Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev

4 Ağustos 2022
Fenerbahçe 3-0 Slovacko

25 Temmuz 2019
Yeni Malatyaspor 2-2 O.Ljubljana

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