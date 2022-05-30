Fenerbahçe'ye Portekiz'den yeni orta saha!

ÇOK GOLCÜ BİR 8 NUMARA

PEREİRA'NIN DA LİSTESİNDE!

EN CİDDİ RAKİP BRAGA

Transferde bir yandan yıldız isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe bir yandan da maliyeti düşük ancak potansiyelli genç isimler arıyor. Sezon başında transfer edilen Miguel Crespo'dan beklentilerin çok üzerinde verim alan Sarı-Lacivertliler rotasını yeniden Portekiz'e çevirdi.Alınan bilgilere göre yönetim, Portekiz 2. Lig ekibi Estrela'da forma giyengözüne kestirdi. Her konuda anlaşma sağlanan teknik direktörda 22 yaşındaki orta alan oyuncusu için çok olumlu bir rapor verdiği ve resmi girişimlerin başladığı öğrenildi. 8 numara pozisyonunda oynamasına rağmen geçtiğimiz sezon Estrela formasıyla 34 maçta tam 14 gol atan Pinto'nun piyasa değeri sadece 400 bin Euro. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Portekizli futbolcuya 3-4 kulübün daha talip olduğu belirtiliyor. Diogo Pinto geçen sezon ligde 13, kupada ise 1 gol attı ve rakip ağları tamkez havalandırdı.Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan ve şu anda Brezilya ekibi Corinthians'ta görev yapantransfer listesi geçtiğimiz günlerde basına sızmıştı. Portekizli hocanın listesinde Diogo Pinto'nun da ismi yer alıyordu. Pereira geçtiğimiz sezon başında Miguel Crespo'nun Estoril'den transferinde de başrol oynamıştı.Attığı gollerle adından söz ettiren Diogo Pinto'nun en ciddi taliplerinden birisinin Portekiz ekibi Braga olduğu öğrenildi.