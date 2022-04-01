Fenerbahçe'ye Pape Abou Cisse'den kötü haber

Kim Min-Jae veya Attila Szalai'nin olası satışıyla beraber bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Olympiakos forması giyen Pape Abou Cisse'yi almıştı. Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'dan konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Pape Abou Cisse'den kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2022 10:29
Yaz transfer sezonunda Kim Min-Jae veya Attila Szalai'nin olası satışıyla beraber bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Olympiakos forması giyen Pape Abou Cisse'yi almıştı. Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, sarı-lacivertlilerin bu transferde ciddi olduğunu yazdı. Ancak Olympiakos'un istediği rakam dudak uçuklatıyor.

Yunan ekibinin, 26 yaşındaki savunmacı için 12-15 milyon euro arası bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

Cisse, bu sezon 35 maçta 6 gol+1 asistle oynadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.