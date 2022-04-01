Yaz transfer sezonunda Kim Min-Jae veya Attila Szalai'nin olası satışıyla beraber bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Olympiakos forması giyen Pape Abou Cisse'yi almıştı. Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, sarı-lacivertlilerin bu transferde ciddi olduğunu yazdı. Ancak Olympiakos'un istediği rakam dudak uçuklatıyor.



Yunan ekibinin, 26 yaşındaki savunmacı için 12-15 milyon euro arası bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.



Cisse, bu sezon 35 maçta 6 gol+1 asistle oynadı.





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