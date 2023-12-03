Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel'den kötü haber

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Fred ile Alexander Djiku topla çalışmalara başladı ancak bu kez Bright Osayi-Samuel'den kötü haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel'den kötü haber
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03 Aralık 2023 11:42
Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. 11 kurmakta zorlanan İsmail Kartal'a Sivasspor maçı öncesi şok bir haber geldi.

Fred ve Alexander Djiku'ya sevinen Fenerbahçe'de bu kez Bright Osayi-Samuel sakatlandı.

SİVASSPOR MAÇINDA ZOR

Nijeryalı oyuncunun Nordsjaelland maçında sakatlandığı ve Sivasspor mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

25 yaşındaki oyuncunun yerine sağ bekte Ferdi Kadıoğlu görev yapacak. Sol bek pozisyonun da ise Jayden Oosterwolde'nin şans bulması bekleniyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maçta görev alan Nijeryalı yıldız 2 gol katkısı sağladı. 

 

 

 

 

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