'de sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. 11 kurmakta zorlanan İsmail Kartal'a Sivasspor maçı öncesi şok bir haber geldi.Fred ve Alexander Djiku'ya sevinen Fenerbahçe'de bu kezsakatlandı.Nijeryalı oyuncunun Nordsjaelland maçında sakatlandığı ve Sivasspor mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu belirtildi.25 yaşındaki oyuncunun yerine sağ bektegörev yapacak. Sol bek pozisyonun da ise'nin şans bulması bekleniyor.Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maçta görev alan Nijeryalı yıldız 2 gol katkısı sağladı.