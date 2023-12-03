Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. 11 kurmakta zorlanan İsmail Kartal'a Sivasspor maçı öncesi şok bir haber geldi.
Fred ve Alexander Djiku'ya sevinen Fenerbahçe'de bu kez Bright Osayi-Samuel sakatlandı.
SİVASSPOR MAÇINDA ZOR
Nijeryalı oyuncunun Nordsjaelland maçında sakatlandığı ve Sivasspor mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
25 yaşındaki oyuncunun yerine sağ bekte Ferdi Kadıoğlu görev yapacak. Sol bek pozisyonun da ise Jayden Oosterwolde'nin şans bulması bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maçta görev alan Nijeryalı yıldız 2 gol katkısı sağladı.
Fred ve Alexander Djiku'ya sevinen Fenerbahçe'de bu kez Bright Osayi-Samuel sakatlandı.
SİVASSPOR MAÇINDA ZOR
Nijeryalı oyuncunun Nordsjaelland maçında sakatlandığı ve Sivasspor mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
25 yaşındaki oyuncunun yerine sağ bekte Ferdi Kadıoğlu görev yapacak. Sol bek pozisyonun da ise Jayden Oosterwolde'nin şans bulması bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maçta görev alan Nijeryalı yıldız 2 gol katkısı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU