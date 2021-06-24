Fenerbahçe'de Cedric Bakambu sürprizi...



Kongolu yıldızın menajeri, Fenerbahçe Yönetimi ile iletişime geçerek yıldız oyuncusunu teklif etti. Menajeri, "Bakambu'nun Guoan ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Ancak biz uygun bir ücretle transferi bitirebiliriz" dedi.



Bu teklif üzerine Fenerbahçe Yönetimi, "Yeni hocamız henüz belli değil. Teklifinizi değerlendirmeye alacağız. Hocamız belli olur olmaz, ona da danışarak kararımızı ileteceğiz" cevabını verdi.



BURSASPOR'DA DA FORMA GİYDİ



2018 yılında 40 milyon Euro bonservis ücretiyle Villarreal'den Çin Ligi ekiplerinden Guoan'a transfer olan Cedric Bakambu, 2014-2015 yılları arasında da Bursaspor'da forma giymişti.



Cedric Bakambu, Bursaspor ve Villarreal formalarını giydikten sonra Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'a geçti.



SÜRPRİZ BİR HOCA OLABİLİR!



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Teknik direktör konusunda bir sürpriz olabilir. Alman ve Portekiz ekolüne bakıyorduk. Fakat burada bir değişiklik olabilir" diye konuştu. Koç, "Ekonomik olarak 3 büyük kulüp arasında en sıkıntılı kulüp Fenerbahçe. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma bizler için çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.



