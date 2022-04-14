Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini almak istiyordu ancak Los Angeles yüksek rakam talep ettiği için Uruguaylı yıldız şu anda rafa kalktı. Sarı-lacivertliler de ara vermeden alternatiflere yöneldi. Liste başında önceki transfer döneminlerinde de gündeme alınan Peter Olayinka var.



KANARYA'YA KARŞI OYNADI



Sarı-lacivertlilerin istediği Peter Olayinka'nın kulübü Slavia Prag ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 2 milyon euro. Kanarya, 26 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için Çek kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.



Nijeryalı hücum oyuncusu bu sezon Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Slavia'nın 3-2 kazandığı iki maçta toplam 180 dakika şans buldu. 1.88 boyundaki futbolcu güçlü fiziği ve süratiyle tanınıyor. Forvette ve kanatta oynuyor.



YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇMİŞTİ



Peter Olayinka'nın Türkiye ile ilginç iki de anısı var. Nijeryalı futbolcu 17 yaşındayken 2013'te Denizlispor ile 18 yaşına bastığında ise 2014'te Akhisarspor ile deneme antrenmanlarına çıkmıştı.



Ancak genç futbolcu o dönem Denizlispor ve Akhisarspor teknik direktörlerini olumlu yönde etkileyemedi. Yetersiz bulununca Türkiye'den ayrıldı ve Kıbrıs temsilcisi Yenicami'ye transfer olmuştu. Ardından kariyeri hızla yükseldi ve son olarak Slavia Prag'a geldi.





















İLGİLİ VİDEO