Bu sezon katıldığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'yi, 2024 yılının daha ilk ayından itibaren yoğun bir maç programı bekliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ocak ayı içerisinde Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarına çıkacak. Yeni yılın ilk resmi karşılaşmasını 7 Ocak'ta İstanbulspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda açacak Sarı-Lacivertliler, daha sonra Konyaspor'u ağırlayacak. Üç-dört günde bir maça çıkacak Kanarya, Konya'nın ardından sırasıyla Gaziantep FK, Adanaspor (Türkiye Kupası), Samsunspor, Başakşehir ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
AVRUPA'YI MART'TA AÇACAK
Ocak ayı içerisinde 6'sı lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde grubundan lider çıktığı için Avrupa'da Şubat ayını boş geçecek. Kanarya Son 16 Turu'ndaki maçlarına, 7 Mart ile 14 Mart tarihlerinde çıkacak.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ocak ayı içerisinde Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarına çıkacak. Yeni yılın ilk resmi karşılaşmasını 7 Ocak'ta İstanbulspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda açacak Sarı-Lacivertliler, daha sonra Konyaspor'u ağırlayacak. Üç-dört günde bir maça çıkacak Kanarya, Konya'nın ardından sırasıyla Gaziantep FK, Adanaspor (Türkiye Kupası), Samsunspor, Başakşehir ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
AVRUPA'YI MART'TA AÇACAK
Ocak ayı içerisinde 6'sı lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde grubundan lider çıktığı için Avrupa'da Şubat ayını boş geçecek. Kanarya Son 16 Turu'ndaki maçlarına, 7 Mart ile 14 Mart tarihlerinde çıkacak.