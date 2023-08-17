Fenerbahçe'ye Ndombele'den kötü haber

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Tanguy Ndombele'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Ndombele'den kötü haber
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17 Ağustos 2023 11:30
Orta saha transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir süredir Tanguy Ndombele ismi anılıyordu. Fransız oyuncudan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Tanguy Ndombele'nin antrenman performanslarından memnun kalmadı. Yunan hocanın kesin olarak kadrosunda düşünmediği Ndombele için yeni bir gelişme yaşandı.



TEK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN 

Hocanın kadroda düşünmediği ve Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ndombele'ye tek resmi teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtildi.

TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR

Haberde; Sarı-lacivertlilerin Tottenham ile Fransız oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesinden dolayı anlaşamadığı ifade edildi.

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu. Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.  

 

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