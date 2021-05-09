Fenerbahçe'ye Napoli'den 2 yıldız birden!

Bitime 2 hafta kala şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da Emre Belözoğlu'nun hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Napoli'den 2 yıldız birden!
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09 Mayıs 2021 12:36
Ligde bitime sayılı maç kala Fenerbahçe'de yeni sezonun planlamaları yapılmaya başlandı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, çok beğendiği iki oyuncu için kesinlikle alalım raporu verdi.

Yeni sezonda nokta atışı futbolcular kadroya katılmak isteniyor. Emre Belözoğlu'nun, yönetime sunduğu raporda; "Yeni sezonda yarım oyuncu istemiyorum. Alacağımız futbolcular kafada soru işareti bırakmayacak kalitede olmalı. Şampiyonluk için gereken şey budur" dedi.

Sarı lacivertli yönetimin de bu konuda hemfikir olduğu ve gereken fedakarlığı yapacağı belirtildi. Alınan bu karar sonrası Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Kanarya'nın listesine aldığı 2 yıldız isim de belli oldu.

SAVUNMAYA MAKSIMOVIC!

Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda tartışmasız bir stoper almak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Napoli'de ter döken Nikola Maksimovic'i aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimle ilk temaslar kuruldu. Kanarya, bonservis bedeli olmayan Sırp oyuncu için makul bir imza ücreti önerecek.

Emre Belözoğlu'nun da beğendiği yıldız stoper, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

SAĞ BEK YİNE NAPOLI'DEN!

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün sık sakatlık yaşaması sonrası Nazım Sangare'nin önüne kaliteli bir sağ bek transfer etmek istiyor. Gökhan Gönül'e ise 'teknik kadroya katıl' denecek. Beşiktaş'taki Rosier gibi o mevkide soru işaretleri olmadan direkt katkı almak isteyen Belözoğlu, Napoli'den Elseid Hysaj'ın alınmasını istedi.

Yönetim, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Arnavut futbolcu için tüm şartları zorlayacak.



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