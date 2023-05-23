Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe, kaptan Altay Bayındır'ın saha çalışmalarına başladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber
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23 Mayıs 2023 14:54
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor karşılaşmasına odaklanan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi.

Sarı-lacivertli takım, kaptan Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası saha çalışmalarına başladığını açıkladı.

Altay Bayındır, belindeki ağrılar nedeniyle geçtiğimiz ay ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Milli file bekçisi, bu sezon 40 maçta Fenerbahçe'nin kalesinde görev yaptı.





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