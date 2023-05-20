Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Fenerbahçe, bir süredir Dominik Livakovic için yoğun temaslar gerçekleştirmişti. Sarı lacivertliler, Hırvat eldivenin transferinde sona yaklaştı. Kanarya, 28 yaşındaki kaleciyi de ikna etti.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde
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20 Mayıs 2023 11:53
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 12:28
Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda müthiş bir performans sergileyen Hırvat eldiven Dominik Livakovic transferini noktalamayı planlıyor.

İspanyol ekipleri Villarreal ve Real Sociedad'ın önüne geçen Fenerbahçe, 28 yaşındaki eldiveni de ikna etti. Fenerbahçe yönetimi, kariyerini İspanya'da sürdürmek isteyen deneyimli kaleciyi hem mali olarak güçlü bir teklifle hem de kulübün geleceğe yönelik güçlü projeleriyle ikna etti.

4 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'nin, Livakovic'e senelik 1.5 milyon euro maaş ve 4 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Livakovic'in bu sezonki karnesi

Bu sezon Dinamo Zagreb ile 47 maça çıkan Dominik Livakovic, 47 gole engel olamadı. 28 yaşındaki file bekçisi 13 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

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