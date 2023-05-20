Fenerbahçe'ye müjde! Livakovic'te son perde

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda müthiş bir performans sergileyen Hırvat eldiven Dominik Livakovic transferini noktalamayı planlıyor.
İspanyol ekipleri Villarreal ve Real Sociedad'ın önüne geçen Fenerbahçe, 28 yaşındaki eldiveni de ikna etti. Fenerbahçe yönetimi, kariyerini İspanya'da sürdürmek isteyen deneyimli kaleciyi hem mali olarak güçlü bir teklifle hem de kulübün geleceğe yönelik güçlü projeleriyle ikna etti.
4 yıllık sözleşme
Fenerbahçe'nin, Livakovic'e senelik 1.5 milyon euro maaş ve 4 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Livakovic'in bu sezonki karnesi
Bu sezon Dinamo Zagreb ile 47 maça çıkan Dominik Livakovic, 47 gole engel olamadı. 28 yaşındaki file bekçisi 13 müsabakada ise kalesini gole kapattı.
İspanyol ekipleri Villarreal ve Real Sociedad'ın önüne geçen Fenerbahçe, 28 yaşındaki eldiveni de ikna etti. Fenerbahçe yönetimi, kariyerini İspanya'da sürdürmek isteyen deneyimli kaleciyi hem mali olarak güçlü bir teklifle hem de kulübün geleceğe yönelik güçlü projeleriyle ikna etti.
4 yıllık sözleşme
Fenerbahçe'nin, Livakovic'e senelik 1.5 milyon euro maaş ve 4 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Livakovic'in bu sezonki karnesi
Bu sezon Dinamo Zagreb ile 47 maça çıkan Dominik Livakovic, 47 gole engel olamadı. 28 yaşındaki file bekçisi 13 müsabakada ise kalesini gole kapattı.