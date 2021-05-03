Fenerbahçe'ye Moussa Marega'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Moussa Marega için Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal devreye girdi. Al Hilal, Marega'ya 3 yıl için 20 milyon euro teklif etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Moussa Marega'dan kötü haber
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03 Mayıs 2021 09:54
Moussa Marega
Moussa Marega
Porto
Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında yer alan Moussa Marega için son derece ciddi bir talip ortaya çıktı.

Portekiz basını, yıldız futbolcunun Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya vardığını iddia etti.

30 yaşındaki golcü, yeni takımıyla dolgun bir sözleşmeye imza atacak. Portekiz basınından Record'un haberine göre yıldız oyuncu, Al Hilal'den 3 yılda 20 milyon euro kazanacak.

Malili yıldız, bu sezon Porto formasıyla çıktığı 44 maçta 12 gol kaydetti, 5 de asist yaptı. 



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